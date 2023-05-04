Fenerbahçe HDI Sigorta seride 1-0 öne geçti

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Sadettin Deneri, Selçuk Görmen
Fenerbahçe HDI Sigorta: Kaan Gürbüz, Mirsaeid Marouflakrani, Alexandre Ferreira, Emre Savaş, Yacine Louati, Ahmet Tümer (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Caner Pekşen, İzzet Ünver, Halil İbrahim Kurt, Hasan Sıkar, Pavle Peric, Nicola Meljanac)
Arkas Spor: Enis Ali Ay, Enes Atlı, Oğuzhan Tarakçı, Bertuğ Öndeş, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Perez Angel Suarez)
Setler: 27-25, 25-20, 18-25, 25-20
Süre: 98 dakika (27, 23, 24, 24)
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