Fenerbahçe ile Galatasaray 389. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 110 yıllık rekabette ezeli rakip, ebedi dostlar tekrar sahne alacak. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ile birlikte Fenerbahçe ile Galatasaray 389. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 146 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 123 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 119 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 534 golüne, Aslan 484 sayıyla karşılık verdi.

LİGDE 124. RANDEVU

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 123 rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunurken, 50 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar 33 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 40 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 154, sarı-kırmızılılar ise 116 gol atma başarısı gösterdi.

SON 10 MAÇTA 5 BERABERLİK ÇIKTI

İki takım arasında oynanan son maçlarda beraberlik sonucu ön planda bulunuyor. Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 maçın 5'i berabere sona erdi. Geride kalan 5 karşılaşmada ise sarı-lacivertliler 3, sarı-kırmızılılar ise 2 kez galip taraf oldu.

Oğuzhan Ort