Fenerbahçe ile Kayserispor 13.randevuda

Fenerbahçe ile Kayserispor, bugün akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselebilmek için karşılaşacak. İki ekip bugüne kadar 12 kez Türkiye Kupası maçında karşılaştı. Bu karşılaşmalarda 7 kez Fenerbahçe, 2 kez Kayserispor kazanırken 3 maç da berabere bitti. Bu 12 maçta Fenerbahçe 27 gol atarken Kayserispor ise 10 gol attı. İki ekip son olarak 2019-2020 sezonunda İstanbul'da kupa maçına çıktı. Bu maçı ev sahibi ekip 2-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan Türkiye Kupası maçları ve sonuçları şöyle:

2019/2020 Fenerbahçe-Kayserispor 2-0

2019/2020 Kayserispor-Fenerbahçe 0-0

2016/2017 Fenerbahçe-Kayserispor 3-0

2016/2017 Kayserispor-Fenerbahçe 0-3

2015/2016 Fenerbahçe-Kayserispor 1-0

2014/2015 Kayserispor-Fenerbahçe 1-1

2014/2015 Fenerbahçe-Kayserispor 1-2

2011/2012 Fenerbahçe-Kayserispor 5-4

2007/2008 Kayserispor-Fenerbahçe 0-0

2004/2005 Fenerbahçe-Kayserispor 4-0

1973/1974 Kayserispor-Fenerbahçe 3-2

1973/1974 Fenerbahçe-Kayserispor 5-0

Yüksel Yıkılmaz

