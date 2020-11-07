İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe ilk kez kaybetti

Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Fenerbahçe ilk kez kaybetti

Süper Lig’de Konyaspor’a evinde 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, sezonun başından bu yana ilk kez maç kaybetti.

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'a 2-0 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Ligin ilk 7 haftasında 5 galibiyet, 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler, Konya karşısında mağlup olarak ilk kez kaybeden taraf oldu. Maçın 31. dakikasında Pelkas'ın attığı gol öncesinde Valencia'nın elle müdahalesi dolayısıyla hakem Ali Şansalan golü VAR kararıyla iptal ederken, Konyaspor 67. dakikada Jevtovic ve 77. dakikada Kravets'in attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.