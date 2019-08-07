Fenerbahçe ilk yarı uçtu, ikinci yarı durdu

Fenerbahçe, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıkları kapsamında İtalyan temsilcisi Cagliari ile Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler maça Altay, İsla, Sadık, Jailson, Dirar, Ozan, Emre Belözoğlu, Moses, Rodrigues, Kruse ve Vedat Muriqi 11 ile başladı. Konuk Cagliari ise Alessio, Cacciatore, Ceppitelli, Klacani Lykogiannis, Nainggolan, Rog, Ionita, Birsa, Pedro ve Pavoletti 11 ile sahaya çıktı.

Mücadelenin ilk yarsı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, Cagliari kalesini önce uzaktan şutlarla denedi. Mücadelenin 36. dakikasında Rodrigues'in yerde kaldığı pozisyonda sarı-lacivertliler, ceza yayı üzerinden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Emre Belözoğlu direğe çarptırarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Fenerbahçe, 45+1. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla attığı gol sonucu soyunma odasına 2-0 önde girdi.

Yanal'dan ikinci yarıya 3 değişiklikle başladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ikinci yarıda 3 değişiklik yaparak başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, solbekte görev verdiği Dirar'ın yerine ikinci yarı Abdülcebrail Akbulut'u, Emre Belözoğlu'nun yerine Alper Potuk ve kaleci Altay'ın yerine Harun Tekin'i sahaya sürdü. 62. dakikada ise Rodrigues'in yerine son transfer Deniz, Jailson'un yerine ise Reyes oyuna dahil oldu. 76. dakikada Muriqi-Allahyar ve Moses-Mehmet Ekici, Kruse-Ferdi, Sadık-Okan Turp değişikliği yapıldı. Yanal'ın son oyuncu değişikliğini ise İsla'nın yerine Murat Sağlam'ı alarak yaptık.

Mücadelenin ikinci yarısına konuk Cagliari golle başladı. 55. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Han Kwan Song'un vuruşunda Harun büyük bir hatayla topu elinden sektirdi ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. Cagliari 63. dakikada penaltı vuruşunda Santos Pedro ile eşitliği yakaladı. 83. dakika Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruş direkten döndü. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, sahasında İtalyan temsilcisi Cagliari'yi ağırladı. Müsabakanın ilk yarısında etkili bir oyun sergileyen sarı-lacivertli ekip Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan'ın golleriyle öne geçerken, maçın ikinci yarısında Pedro Santos ve Song'un golleriyle sahadan 2-2'lik skorla ayrıldı.

Taraftar ilgi göstermedi

Fenerbahçe taraftarları Cagliari ile oynanan hazırlık maçına ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük bölümü boş kalırken, mücadeleyi yaklaşık 10 bin taraftar izledi.

Emre 1530 gün sonra Saraçoğlu'nda

Sakatlığı nedeniyle Audi Cup turnuvasında forma giymeyen Emre Belözoğlu Cagliari karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 1530 (4 yıl 2 ay 8 gün) gün sonra Saracoğlu'na çıktı. Emre Belözoğlu en son 30 Mayıs 2015 tarihinde Fenerbahçe formasıyla Kasımpaşa karşısında Saracoğlu'nda taraftarlarının önünde oynamıştı. Emre Belözoğlu'na sarı lacivertli taraftarlar yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.

Yeni transferler ilk kez Kadıköy'de

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Vedat Muriqi, Max Kruse, Altay Bayındır, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Allahyar ve Murat Sağlam ilk kez Saracoğlu'nda taraftarların önüne çıktı.

Sakat 5 oyuncu kadroda yer almadı

Sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Tolga Ciğerci, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Tolgay Arslan Cagliari karşısında forma giymedi. 5 futbolcunun tedavileri devam ediyor.

Güven Mert Ercan - Ozan Buğra Koşar