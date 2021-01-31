Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferini resmen açıkladı

Devre arası transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan İrfan Can Kahveci'nin durumu belli oldu. Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe İrfan Kahveci transferini resmen açıkladı.

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Fenerbahçe, transferi Türk kahvesiyle duyurdu

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin transferini bir kahve videosuyla duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir'den milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda "Ailemize hoş geldin İrfan Can Kahveci" denilirken, videoda ise Türk kahvesi görüntüleri dikkat çekti.

