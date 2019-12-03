Fenerbahçe İstanbulspor Canlı İzle |Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | İlk 11'ler

Fenerbahçe İstanbulspor canlı izle... Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi İstanbulspor'la maçı futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Fenerbahçe ile İstanbulspor arasındaki maçın ayrıntıları, başta Fenerbahçeli olmak üzere pek çok futbolsever tarafından merakla araştırılıyor. İşte, Fenerbahçe İstanbulspor maçı hakkında ayrıntılar...

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bu akşam TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda 3 Aralık Salı günü saat 20.45'te başlayacak ve Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonundan kalan cezası nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların tribünden izleyemeyeceği karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Fenerbahçe İstanbulspor nasıl canlı izlenir?

Fenerbahçe İstanbulspor maçını A Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

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FENERBAHÇE'NİN SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI BİTİYOR

Kupanın 2017-2018 sezonu yarı finalinde Beşiktaş'la yapılan maçta çıkan saha olayları nedeniyle PFDK'den 3 maç seyircisiz oynama cezası alan Fenerbahçe, bu cezasını İstanbulspor karşısında tamamlayacak.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de son iki haftada deplasmanlardan beraberlikle dönen sarı-lacivertli ekip, kupanın ilk maçında avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE'DE MEVLÜT ERDİNÇ VE HASAN ALİ KALDIRIM YOK

Fenerbahçe'de, Göztepe maçında kırmızı kart gören Luiz Gustavo ile sakatlıkları bulunan Mevlüt Erdinç ve Hasan Ali Kaldırım forma giyemeyecek. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu karşılaşmada ligde fazla süre alamayan futbolcular ile genç isimlere şans vermesi bekleniyor.