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Fenerbahçe-İstanbulspor Maçı Canlı Anlatım

Fenerbahçe-İstanbulspor Maçı Canlı Anlatım
Fenerbahçe-İstanbulspor Maçı Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

FENERBAHÇE 3-2 İSTANBULSPOR

Maçtan Dakikalar

 

22. dakikada sol taraftan Mert Hakan'ın kullandığı korner sonrası kafalardan seken topa Szalai'in yarım vole vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

25. dakikada Emre Mor'un ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Alp, topu oyun alanına çeldi. Pozisyonu takip eden Arda Güler altı pas çizgisi önünden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak sağ kale direğine de çarparak filelere gitti. 1-0

51' GOL | Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor,  Arda Güler

56' GOL | Fenerbahçe 2-1 İstanbulspor  Ethemi (P)

66 GOL | Fenerbahçe 2-2 İstanbulspor, Ethemi

GOL | Fenerbahçe 3-2 İstanbulspor, 71' Joao Pedro

 

Stat: Ülker
Hakemler: Kadir Sağlam, İbrahim Bozbey, Anıl Usta
 

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Szalai, Alioski, İsmail Yüksek, Arda Güler, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Pedro, Valencia
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Arao, Rossi, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Osayi, Oosterwolde, Crespo, Peres
Teknik Direktör Jorge Jesus
 

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Duhan, Muhammer Sarıkaya, Kerem Şen, Loshaj, Rroca, Ethemi, Eze
Yedekler: Ahmet Kıvanç, Veliu, Oğuzhan Berber, Emir Gültekin, Ertuğrul Ersoy, Guri, Ali Yaşar, Lokilo, Mehremic, Topalli
Teknik Direktör: Fatih Tekke
 

Gol: Arda Güler (dk. 25) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Emre Mor, Samet Akaydin (Fenerbahçe) Okan Erdoğan (İstanbulspor)

Yunus Kılıç - Samet Yalçın
 

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