Fenerbahçe-İstanbulspor Maçı Canlı Anlatım

FENERBAHÇE 3-2 İSTANBULSPOR
Maçtan Dakikalar
22. dakikada sol taraftan Mert Hakan'ın kullandığı korner sonrası kafalardan seken topa Szalai'in yarım vole vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
25. dakikada Emre Mor'un ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Alp, topu oyun alanına çeldi. Pozisyonu takip eden Arda Güler altı pas çizgisi önünden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak sağ kale direğine de çarparak filelere gitti. 1-0
51' GOL | Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor, Arda Güler
56' GOL | Fenerbahçe 2-1 İstanbulspor Ethemi (P)
66 GOL | Fenerbahçe 2-2 İstanbulspor, Ethemi
GOL | Fenerbahçe 3-2 İstanbulspor, 71' Joao Pedro
Stat: Ülker
Hakemler: Kadir Sağlam, İbrahim Bozbey, Anıl Usta
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Szalai, Alioski, İsmail Yüksek, Arda Güler, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Pedro, Valencia
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Arao, Rossi, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Osayi, Oosterwolde, Crespo, Peres
Teknik Direktör Jorge Jesus
İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Duhan, Muhammer Sarıkaya, Kerem Şen, Loshaj, Rroca, Ethemi, Eze
Yedekler: Ahmet Kıvanç, Veliu, Oğuzhan Berber, Emir Gültekin, Ertuğrul Ersoy, Guri, Ali Yaşar, Lokilo, Mehremic, Topalli
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Gol: Arda Güler (dk. 25) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Emre Mor, Samet Akaydin (Fenerbahçe) Okan Erdoğan (İstanbulspor)
Yunus Kılıç - Samet Yalçın
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