Fenerbahçe-İstanbulspor Maçı Canlı Anlatım

FENERBAHÇE 3-2 İSTANBULSPOR

Maçtan Dakikalar

22. dakikada sol taraftan Mert Hakan'ın kullandığı korner sonrası kafalardan seken topa Szalai'in yarım vole vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

25. dakikada Emre Mor'un ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Alp, topu oyun alanına çeldi. Pozisyonu takip eden Arda Güler altı pas çizgisi önünden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak sağ kale direğine de çarparak filelere gitti. 1-0

51' GOL | Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor, Arda Güler

56' GOL | Fenerbahçe 2-1 İstanbulspor Ethemi (P)

66 GOL | Fenerbahçe 2-2 İstanbulspor, Ethemi

GOL | Fenerbahçe 3-2 İstanbulspor, 71' Joao Pedro

Stat: Ülker

Hakemler: Kadir Sağlam, İbrahim Bozbey, Anıl Usta



Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Szalai, Alioski, İsmail Yüksek, Arda Güler, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Pedro, Valencia

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Arao, Rossi, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Osayi, Oosterwolde, Crespo, Peres

Teknik Direktör Jorge Jesus



İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Duhan, Muhammer Sarıkaya, Kerem Şen, Loshaj, Rroca, Ethemi, Eze

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Veliu, Oğuzhan Berber, Emir Gültekin, Ertuğrul Ersoy, Guri, Ali Yaşar, Lokilo, Mehremic, Topalli

Teknik Direktör: Fatih Tekke



Gol: Arda Güler (dk. 25) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Emre Mor, Samet Akaydin (Fenerbahçe) Okan Erdoğan (İstanbulspor)

Yunus Kılıç - Samet Yalçın



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.