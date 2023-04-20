Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleşen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Dün Medipol Başakşehir ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen futbolcular idmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Öte yandan hafif sakatlığı bulunan Joshua King, takımdan ayrı olarak çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

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