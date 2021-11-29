Fenerbahçe izmir'de kayıp

GÖZTEPE 1 - 1 FENERBAHÇE

Maçtan Dakikalar (İLK YARI)

1' Karşılaşma hakemin düdüğü ile başladı.

9' Ani gelişen Göztepe atağında Berkan sol kanattan içeri ortaladı. Crespo, Jahovic'ten önce çıkarak topu kornere gönderdi.

10' Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda kale önünde Atınç'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

15' Her iki takımda orta sahada karşılıklı top kayıpları yaşıyor.

22' Mesut'un pasında Novak sol kanattan savunmanın arkasına koşusunu yaparak topu almak istedi. İrfan Can kalesini terk ederek Novak'tan önce topu kaptı ve uzaklaştırdı.

29' Paslaşarak ceza sahana giren sarı-lacivertlilerde Mesut topla birlikte kale önüne yaklaştı. Soner topa ayak koydu ve top kornere gitti.

40' GOL! Jahovic, Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi.Gol - Adis Jahovic

42' Murat, Zajc'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.Sarı Kart - Murat Paluli

45' ilk yarının sonunda 1 dakika daha oynanacak.

45' Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İKİNCİ YARI)

48' GOL! Serdar Dursun beraberliği getiren golü kaydetti.Gol - Serdar Dursun

57' Halil, topu sol kanattan ceza sahasına yerden gönderdi. Min-Jae, Jahovic'ten önce topa dokunarak kornere gönderdi.

59' Novak, Halil'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.Sarı Kart - Filip Novak

75' Yaşananlar sonrası Sosa sarı kart gördü.Sarı Kart - José Sosa

75' Halil de sarı kart gören isim.Sarı Kart - Halil Akbunar

76' İrfan Can Kahveci, Tijanic'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.Sarı Kart - Irfan Can Kahveci

82' Bu dakikalarda mücadele her iki takımın da orta sahada karşılıklı top kayıplarıyla geçiyor.

88' Novak, Soner'in formasını çekerek durduğu için ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.İkinci Sarı - Filip Novak

90' Mücadelenin sonunda en az 4 dakika daha oynanacak.

90' Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İLK 11'LER

GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Arslanagic, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Tijanic, Halil, Jahovic.

FENERBAHÇE: Berke, Min-Jae, Serdar, Novak, Ferdi, Crespo, Zajc, Meyer, İrfan Can, Mesut Özil, Serdar Dursun.

