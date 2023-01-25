Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde transferinde sona yaklaştı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Parma'nın sol bek oyuncusu Jayden Oosterwolde ile büyük ölçüde anlaştı. Oyuncunun, sarı-lacivertli kulübün teklifini kabul ettiği öğrenildi. Fenerbahçe, İtalyan temsilcisiyle de pazarlıklarda son aşamaya geldi. İki kulüp, Hollandalı oyuncunun transferi konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Yaz transfer döneminde Hollanda Eredivisie takımı Twente'den 3 milyon Euro'ya bonservisi alınan Oosterwolde, bu sezon 18 lig maçında forma giydi.

İsmail Yasin Akçın



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