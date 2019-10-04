Fenerbahçe Kadıköy'de kayıp! Maç sonucu: Fenerbahçe 0- 1 Antalyaspor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadelenden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

FENERBAHÇE 0 - 1 ANTALYASPOR

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada orta sahada topu alan Ufuk Akyol, Jailson'u da geçip hızla ceza sahasına girdi. Kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Ufuk, Isla'ya rağmen yaptığı plase vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

16. dakikada Nazım Sangare'nin hatalı geri pasında araya giren Kruse'nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Boffin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde savunmadan seken top arka direkte Dirar'da kaldı. Dirar'ın gelişine vuruşu ise meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sağ kanatta bulunan Hakan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aatif Chahechouhe'nun çaprazdan vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

58. dakikada Mukairu'nun ara pasında defansın arkasına sarkan Hakan'ın topla birlikte ceza sahası içerine girip yaptığı vuruşta kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

59. dakikada Aatif Chahechouhe'nun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Altay'dan dönen topu Mukairu altıpas içinde tamamlamak istedi. Daha sonra yükselen topu Altay kontrol etti.

61. dakikada Emre'nin sol kanattan yerden ortasında altıpasın önünde bulunan Miha Zajc'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

69. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasında arka direkte Deniz kafa topu içeri çevirdi. Altıpasta Zajc'ın vuruşunda Vedat'tan dönen meşin yuvarlağı savunma kornere yolladı.

80. dakikada Gustavo'nun kaleyi cepheden gören noktadan denediği şut girişiminde Boffin topu kolay kontrol etti.

91. dakikada Ozan'ın pasını alan Zajc'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu Boffin çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

90+5. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta Deniz Türüç'ün şutu, savunmaya çarpıp kornere çıktı.

Stat: Ülker

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kerem Ersoy, Serkan Ok

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka (Mevlüt dk. 81 ?), Jailson, Dirar, Gustavo, Emre (Deniz Türüç dk. 61), Ozan, Tolga (Miha Zajc dk. 46), Max Kruse, Vedat Muriqi

Yedekler: Harun, Tolgay, Serdar, Ferdi, Sadık, Alper Potuk, Adil Rami

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır (Eren dk. 81 ?), Diego Angelo, Celutska, Ufuk Akyol, Chico, Amilton (Doğukan Sinik dk. 70), Hakan Özmert, Aatif Chahechouhe, Gelson Dala (Mukairu dk. 46)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Tarık Çamdal, Halil İbrahim, Yakta Kurtuluş, Harun, Fredy, Serdar Özkan

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Gol: Ufuk Akyol (dk. 6) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Zanka, Emre (Fenerbahçe), Boffin, Hakan Özmert (Antalyaspor)

Fenerbahçe, Kadıköy'de 342 gün sonra kaybetti

Fenerbahçe, son olarak 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü'ne karşı aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından 342 gün sonra Antalyaspor'a 1-0 kaybetti.

Antalyaspor'a sahasında 1-0 yenilen Fenerbahçe'nin evindeki 15 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından oynadığı 15 maçta sahasında yenilgi yüzü görmeyen Sarı Kanarya 342 gün sonra Antalyaspor'a yenildi.

Ersun Yanal'ın ilk yenilgisi

Teknik Direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe başında Kadıköy'deki ilk yenilgisini aldı. Sarı-lacivertliler, Ersun Yanal yönetiminde iç sahada 31 lig maçına çıkarken, bu maçlarda 22 galibiyet ve 8 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.