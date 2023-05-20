Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı finale yükseldi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Yarı Final rövanş maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 1. dakikada Marcano'nun golü ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Sarı-kırmızılılar 56. dakikada Ebru Topçu'nun penaltıdan attığı golü ile skoru eşitlerken, 85. dakikada da Berna Yeniçeri'nin serbest vuruştan kaydettiği golle 2-1 yaptı. Fenerbahçe daha sonra mücadelenin 90+4. dakikasında Coleman'ın penaltı golü ile skoru 2-2'ye getirdi. Mücadelenin geri kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 tamamlandı. İlk maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe, bu sonuçla Kadın Futbol Süper Ligi'nde finale yükseldi.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol

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