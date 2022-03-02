Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan yarı finale yükseldi

2022 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Opet, CEV'in 1 Mart 2022 tarihinde açıkladığı kararın ardından Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımı ile eşleşmişti. Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ise VakıfBank - Developres Rzeszow eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. CEV, dün yaptığı açıklamada Rusya ve Belarus takımlarının Avrupa Kupaları'ndan men edildiğini açıklamıştı.