İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fenerbahçe, Kadınlar EuroLeague'de Final Four'a ev sahipliği yapacak

Fenerbahçe, Kadınlar EuroLeague'de Final Four'a ev sahipliği yapacak
Fenerbahçe, Kadınlar EuroLeague'de Final Four'a ev sahipliği yapacak

Tarihinde 8. kez, üst üste 2. kez Kadınlar EuroLeague 4'lü finalinde yer almaya hak kazanan Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, 8-10 Nisan tarihlerinde oynanacak Kadınlar EuroLeague Final Four maçlarına ev sahipliği yapacak.

FIBA, Kadınlar EuroLeague Final Four organizasyonunun İstanbul'da, sarı-lacivertli kulübün ev sahipliğinde düzenleneceğini açıkladı. Üst üste ikinci kez İstanbul'da düzenlenmesine karar verilen Final Four maçları 8-10 Nisan tarihlerinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Yarı finalde 8 Nisan Cuma günü Fenerbahçe Safiport, Çekya ekibi USK Prag takımıyla; İspanyol Perfumerias Avenida ise Macaristan'ın Sopron Basket takımıyla karşılaşacak.

Kadınlar EuroLeague'de 2021-2022 sezonu şampiyonu ise 10 Nisan Pazar günü oynanacak final maçıyla belli olacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.