Fenerbahçe kadrosunda 5 farklı isim

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Bu maçta Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bir önceki hafta oynanan Fatih Karagümrük müsabakasına göre 5 farklı oyuncusunu sahaya sürdü. Sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Osayi -Samuel'e forma şansı tanıyan Jesus, sakatlığı bulunan kaleci Altay'ın yerine ise İrfan Can Eğribayat'ı kadroya aldı. Orta sahada ise Karagümrük maçında oynayan İrfan Can Kahveci, Willian Arao ve Emre Mor'un yerine Arda Güler, Miha Zajc ve Diego Rossi'ye görev verdi. Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü karşısındaki 11'i şu şekilde:

"İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Szalai, Alioski, Arda Güler, İsmail Yüksek, Zajc, Rossi, Serdar Dursun ve Valencia."

Bora Akyol - Samet Yalçın



