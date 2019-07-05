Fenerbahçe kampının etkili ismi Allahyar

Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Allahyar Sayyadmanesh, gösterdiği performansla dikkat çekti. Farsça dışında başka bir dil konuşmayan 18 yaşındaki futbolcu, Türkçe ve İngilizce eğitimlerine başladı. Antrenmanlarda tercüman ile birlikte hareket eden genç yıldıza, Teknik Direktör Ersun Yanal özel direktiflerde bulundu. Hazırlıkların genelinde istekli bir görüntü çizen Allahyar, gösterdiği performanstan dolayı teknik heyeti memnun etti.

Ozan Buğra Koşar - Ali Yıldız