Fenerbahçe Karagümrük Canlı İzle | FB Karagümrük ilk 11'ler | Fenerbahçe Karagümrük saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Fenerbahçe Karagümrük nasıl canlı izlenir?





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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile 9. kez karşı karşıya

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk defa 1959 yılında karşılaştığı rakibi Fatih Karagümrük ile bu hafta oynanacak müsabakayla 9. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde karşılaşacak olan Fenerbahçe daha önce rakibiyle 8 kez Süper Lig'de karşı karşıya geldi. İlk olarak Kasım 1959'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kaybederken, daha sonra oynanan yedi maçta 5 galibiyet 2 beraberlik aldı.

Fenerbahçe, yeni yükselen takımlara kaybetmiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'e o sezon yükselen takımlarla çıktığı son 11 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler 11 müsabakadan 6 galibiyet 5 beraberlik alırken, oynadığı son 3 maçtan ise birer puanla ayrıldı. Fatih Karagümrük, bu sezon Süper Lig'de girdiği dokuz net gol pozisyonunun yedisini gole çevirirken (\%77.9), Fenerbahçe bulduğu dört fırsatın sadece birinde yararlanabildi (\%25). Erol Bulut'un çalıştırdığı takımlar, Süper Lig'e o sezon yükselen ekipleri konuk ettiği son yedi maçın beşinde gol yemedi ve genç teknik adam bu maçlarda 5 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Kadıköy'de Ferdi Kadıoğlu etkisi

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertlilerin iç sahada attığı son altı Süper Lig golünün \%50'sine doğrudan katkı sağlarken 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.