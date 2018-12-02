Fenerbahçe, Kasımpaşa ile 31. kez karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de başlayacak maçta evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 30 karşılaşmanın 24'ünü Fenerbahçe kazanırken, Kasımpaşa ise sadece 3 maçtan galibiyetle ayrıldı. Geriye kalan 3 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, yabancılarla kaybediyor

Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'ya puan kaybettiği altı maçın beşinde, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü yabancıydı. Fenerbahçe'nin başında ligde Kasımpaşa'ya puan kaybeden tek yerli teknik direktör ise 2012 yılında 2-0'lık skorla mağlup olan Aykut Kocaman oldu.

Sarı-lacivertliler gol sayılarında önde

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında Süper Lig'de oynadığı müsabakalarda gol sayılarında üstün durumda. Kasımpaşa, Fenerbahçe ile ligde oynadığı son 8 maçın 4'ünde rakibine gol atamazken, diğer 4 müsabakada sadece 5 gol kaydetti. Fenerbahçe ise buna karşılık Kasımpaşa ağlarına 22 gol bıraktı. Toplamda Kasımpaşa'nın Süper Lig tarihinde en fazla gol yediği rakibi de 73 golle Fenerbahçe.

Denizli, 10 maçın 8'ini kaybetti

Mustafa Denizli, çeşitli takımların başında ligde teknik direktör olarak Fenerbahçe ile karşılaştığı son 10 maçın 8'inden mağlubiyetle ayrılırken, 2 maçta da galibiyet aldı. Denizli'nin Fenerbahçe deplasmanında elde ettiği son galibiyet, Aralık 1990'da Galatasaray'ın başındayken 2-1'lik skorla gelmişti. Denizli'nin 1990'daki galibiyetinde Fenerbahçe'nin başında yine bir Hollandalı teknik direktör olan Guus Hiddink vardı.

Michael Frey oyuna etki ediyor

Fenerbahçe'de son haftalarda gösterdiği performansla yeni transfer Michael Frey ön plana çıkıyor. Sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk 7 resmi maçta gol katkısı yapamayan Frey, son 6 karşılaşmada ise 5 gol, 1 asist ile oynadı.

Sakat ve cezalılar

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesinde bir çok oyuncu sakat veya cezalı durumda bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Oğuz Kağan Güçtekin, Ferdi Kadıoğlu, Andre Ayew, Tolga Ciğerci ve Alper Potuk'un sakatlıkları devam ederken, Jailson ve Roberto Soldado da cezaları sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Kanaryada Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatıf Chahechouhe ise kadro dışı bulunuyor.

Düdük Yaşar Kemal Uğurlu'nun

3 Aralık Pazartesi günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Kemal Yılmaz ve Erdinç Sezertam'ın yardımcı olacağı mücadelenin 4. hakemi ise Arda Kardeşler.

Ozan Buğra Koşar

