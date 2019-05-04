Fenerbahçe Kasımpaşa'da 3 puanı 3 golle aldı

Maçtan dakikalar

4. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Jailson-Eljif paslaşmasının sonunda topu alan Dirar'ın şutu yandan dışarı çıktı.

5. dakikada sağ kanattan Veigneau'nun ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Petrica'nın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

9. dakikada Dirar'ın savunma arkasına attığı topu iyi kontrol eden Soldado'nun şutu direkten oyun alanına döndü.

12. dakikada Veigneau'nun ortasına arka direkte yükselen Trezguet'in kafa vuruşu auta çıktı.

13. dakikada savunmadan çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'de Neustaedter'in ceza sahası sol çaprazdan gönderdiği geri pasında Harun, topu ayağının altından kaçırdı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

20. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan ortasında ön direkte yükselen Eljif Elmas'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. Yan hakemin ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda orta hakem Halis Özkahya, VAR kararıyla golü geçerli kıldı. 1-1

40. dakikada Valbuena'nın şık topuk pasında Hasan Ali, çizgiye inip ortasını açtı. Soldado'nun altı pas içinde dokunamadığı topu arkada direkte Isla tamamladı. Ancak hakem Halis Özkahya, pozisyonda Soldado'nun aktif olarak ofsaytta olduğu gerekçesiyle VAR'a giderek golü iptal etti.

45+2. dakikada sağ taraftan gelişen Kasımpaşa atağında Popov'un ortasında Trezeguet'in kafa vuruşunu Harun iki hamlede kontrol etti.

46' İkinci yarı Kasımpaşalı futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

52' Jailson'un ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği şut kaleci Simone Scuffet'te kalıyor.

62' Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Mathieu Valbuena geçiyor. Valbuena'nın ortasını kaleci Simone Scuffet yumruklayarak uzaklaştırıyor.

72' GOOOLL!! Fenerbahçe, Mathieu Valbuena'nın attığı golle 2-1 öne geçiyor. Ceza sahası yayı çizgisi üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Mathieu Valbuena geçiyor. Valbuena'nın çektiği şut kaleci Simone Scuffet'in sağından ağlarla buluşuyor.

74' GOOOLL!! Fenerbahçe, Roberto Soldado'nun attığı golle skoru 3-1 yapıyor. Kaleciden dönen topla ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Mehmet Ekici, yerden pasını altıpas içerisinde bomboş pozisyonda bulunan Roberto Soldado'ya gönderiyor. Soldado'nun gelişine çektiği şut, Kasımpaşa ağları ile buluşuyor.

76' Kasımpaşa takımı karşılaşmadaki ikinci oyuncu değişikliği hakkını Tarkan Serbest'in yerine Karim Hafez'i oyuna alarak kullanıyor.

89' Bu dakikada Fenerbahçe takımı karşılaşmadaki son oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Nabil Dirar oyundan çıkarken yerine Andre Ayew giriyor.