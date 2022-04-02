Fenerbahçe, Kayseri'de farka koştu!

Maçtan dakikalar
16. dakikada İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası arka direğe gelen ortayı Novak içeriye çevirdi. Serdar'ın vuruşunda direk dibindeki Zajc, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1
30. dakikada İrfan Can'ın ara pasında topla buluşan Rossi'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Lung'ta kaldı.
37. dakikada Emra Başsan'ın kullandığı frikikte topu kaleci Altay köşede tokatladı. Ardından direğe de çarpan meşin yuvarlak auta gitti.
43. dakikada savunma arkasına atılan pasta Gavranovic, topu Altay'ın üzerinden ağlarla buluşturdu. Gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.
45. dakika sağ kanattan İrfan Can'ın ceza alanına ortası savunmaya çarpıp Rossi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşu filelere gitti. 0-2
55. dakikada topla buluşan İrfan Can'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3
58. dakikada Emrah'ın ortasında topa yükselen Gavranovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
90+2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Arda, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-4
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Stat: Kadir Has
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo (Gökhan dk. 76), Abdulkadir (Bertolocci dk. 46), Kemen, Emrah (Mane dk. 67), Cardoso (Mustafa Pektemek dk. 46), Gavranovic (İlhan Parlak dk. 76)
Yedekler: Bilal, Uğur, İbrahim, Ramazan, Emre
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Fenerbahçe: Altay, Novak (Ferdi dk. 76), Kim Min-jae (Szalai dk. 84), Serdar Aziz, Osayi, Crespo, Zajc (Gustavo dk. 76), Mert Hakan, İrfan Can (Arda dk. 67), Rossi (Pelkas dk. 67), Serdar Dursun
Yedekler: Berke, Sosa, Berisha, Valencia, Nazım
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Zajc (dk. 16), Rossi (dk. 45), İrfan Can (dk. 55), Arda (dk. 90+2) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Serdar Aziz, Osayi (Fenerbahçe), Onur Bulut (Kayserispor)
Ali Göç - Turan Bulut