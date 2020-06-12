Fenerbahçe Kayserispor Canlı Anlatımı

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FENERBAHÇE 0 - 0 HK KAYSERİSPOR

41' Kayserispor, Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra topla oynama oranını \%61.4'e kadar çıkardı.

39' Maçta şu ana kadar tempo hiç yükselmedi.

36' Kayserispor sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

32' Kayserispor'da Mensah'ın ceza sahası dışından çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

30' Kayserispor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor. Fenerbahçe takım halinde topun arkasında bekliyor.

27' Mehmet Ekici'nin kullandığı köşe vuruşunu Kayserispor savunması uzaklaştırdı.

18' FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE! Ferdi'nin ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rodrigues'in vuruşu üstten dışarı gitti.

16 'Kayserispor, Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra daha fazla topa sahip olmaya başladı.

15 'Mensah'ın kullandığı serbest vuruş doğrudan dışarı çıktı.

14' Kırmızı Kart Ozan Tufan

Maç Başladı

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Falette, Serdar, Deniz Türüç, Gustavo, Ozan, Mehmet Ekici, Rodrigues, Ferdi, Mevlüt

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin, Kravets