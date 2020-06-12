Fenerbahçe Kayserispor Canlı İzle | FB Kayseri ilk 11'ler | Fenerbahçe Kayserispor saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 27. haftasında 40 puanla 7. sırada bulunan Fenerbahçe, sahasında 22 puanla ligin son sırasında bulunan HK Kayserispor'u ağırlıyor. Koronavirüs sebebiyle lige verilen 87 günlük aranın ardından ligin tekrar start alacağı karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Fenerbahçe Kayserispor nasıl canlı izlenir?

Fenerbahçe Kayserispor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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Süper Lig'de perde 87 gün sonra açılıyor

Korona virüs sebebiyle ara verilen Süper Lig heyecanı Fenerbahçe ve Kayserispor arasında oynanacak olan müsabaka ile başlayacak. Kayserispor maçı ile yeni bir başlangıç yapmak isteyen sarı-lacivertliler, ligin geri kalanında puan kaybı yaşamak istemiyor. Teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından uzun bir süre teknik direktör arayışını da sürdüren sarı-lacivertli ekip, sarı-kırmızılıların karşısına Tahir Karapınar yönetiminde çıkacak. Karapınar gelecek sezonda ise alt yapı koordinatörlüğü görevine geçecek.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım ile sakatlığı devam eden Alman yıldız Max Kruse bu mücadelede forma giyemeyecek.

Tribünler boş kalmayacak

Korona virüs salgını sebebiyle tribünlerde taraftarların bulunmayacağı kararı alınırken sarı-lacivertli ekip, Kayserispor ile oynayacağı mücadelede tribünlerde özel isimlere yer verecek. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nun tribünlerine başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevleri başında hayatlarını kaybeden Prof. Dr. Murat Akçabelen, eczacı İsmail Dumuş, hemşire Dilek Akçabelen, Mümtaz Güngörenler ve İhsan Güngörenler gibi isimlerin fotoğrafları yer alacak.

Kayserispor 3 maçtır yenilmiyor

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig maçlarında Fenerbahçe'ye 3 maçtır mağlup olmuyor. Sarı Kırmızılılar, son 3 İstanbul maçında da yenilmedi.

Süper Lig'in 27.haftasının açılış maçı bugün oynanacak. Hes Kablo Kayserispor, İstanbul'da Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ligde son sırada bulunan Sarı Kırmızılılar, deplasmandan puan veya puanlar ile dönmek arzusunda.

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe'ye karşı son oynadığı maçlarda üstünlük kurmayı başardı. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan son 7 müsabakada sadece 1 kez mağlup olan sarı kırmızılılar, son 3 maçı kazanmayı başarırken İstanbul'da oynadığı son 3 maçta da 1 galibiyet 2 beraberlik elde etti. Kayserispor, Fenerbahçe ile oynadığı son 7 maçında 15 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.

Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'de oynanan son 7 maç ve neticeleri şu şekilde:

2019/2020 Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

2018/2019 Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

2018/2019 Fenerbahçe-Kayserispor 2-3

2017/2018 Kayserispor-Fenerbahçe 0-5

2017/2018 Fenerbahçe-Kayserispor 3-3

2016/2017 Kayserispor-Fenerbahçe 4-1

2016/2017 Fenerbahçe-Kayserispor 3-3

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Gustavo, Serdar, Falette, Ozan, Emre, M.Ekici, Deniz, Rodrigues, Muriç

Kayserispor: Lung, Zoran, Sapunaru, Diego, E.Taşdemir, Djedje, Hasan, Situm, Mensah, Mesanovic, Kravets