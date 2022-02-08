Fenerbahçe - Kayserispor Maç Anlatım

FENERBAHÇE 0 - 0 KAYSERİSPOR

CANLI ANLATIM

1' Kadıköy'de ilk düdük geldi ve maç başladı.

4' Her iki takım da ileri çıkmak için orta alanda boşluk arıyor.

15' Nazım sağ kanattan ortasını açtı. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.

25' Bu dakikalarda her iki takımda karşılıklı top kayıpları yaşıyor.

31' Nazım sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında savunma, topu kafayla uzaklaştırdı.



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İlk 11'ler:

Fenerbahçe: Berke, Szalai, Kim, Nazım, Osayi, Ferdi, Ozan, Crespo, Mert Hakan, Valencia, Berisha

Kayserispor: Bilal, Onur, Mert, Uğur, Carole, Abdulkadir, İbrahim, Mane, Emrah, Bertolacci, Mustafa