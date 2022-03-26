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Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Kayserispor ile oynayacağı maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilen ligde, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman milli oyunculardan yoksun gerçekleştirildi. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, pas ve hücum varyasyonları çalıştı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Ferdi Kadıoğlu, günü bireysel çalışmalarla tamamlarken, Attila Szalai ise tedavi ile noktaladı.

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