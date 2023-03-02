Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Luan Peres ile Michy Batshuayi günü bireysel çalışmalarla noktaladı. Dün, gribal enfeksiyon sebebiyle antrenmana katılmayan Arda Güler ise bugün gerçekleşen idmanda yer aldı.

Sarı-lacivertliler, Kayserispor ile müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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