Fenerbahçe kendi sahasında kazandı! Tam 3 gol... |Fenerbahçe 2-1 Sivasspor (Maç sonucu)

FENERBAHÇE:2 SİVASSPOR:1

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Tolgay, ceza sahasına giren Ayew'e gönderdi. Bu futbolcunun soldan ortasında kaleci Tolgahan topa sahip olarak tehlikeyi önledi.

32. dakikada sol kanatta topla buluşan Moses, Fatih Aksoy'dan sıyrılıp ortasını yaptı. Savunmanın arasından iyi yükselen Soldado kafayı vurdu ancak kaleci Tolgahan gole izin vermedi.

42. dakikada Sivasspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Hasan Ali Kaldırım'da kaldı. Bu futbolcunun pasında topla buluşan Moses ceza sahası dışından vurdu ancak top az farkla auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ceza sahası içine yaptığı ortada iyi yükselen Ayew kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

56. dakikada Moses'in ortasında kaleci Tolgahan topu tokatladı. Boşta kalan meşin yuvarlağa Ayew vurdu ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.

69. dakikada kazanılan korner atışını Özer kullandı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Papp kafayı vurdu ancak top az farkla üstten auta gitti.

73. dakikada Ndinga'nın pasında topla buluşan Emre soldan ceza sahası içine ortaladı. Penaltı noktası üzerinde bomboş pozisyondaki Özer Hurmacı düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

74. dakikada santra yapan Fenerbahçe, rakip ceza sahasına uzun oynadı. Soldado'nun kafa vuruşunda savunmadan dönen top yine Soldado'nun önünde kaldı. İspanyol futbolcu beraberliği getiren isim oldu. 1-1

79. dakikada Ayew'in pasında topla buluşan Alper Potuk müsait pozisyonda ceza sahası dışından vuruşunu yaptı ancak topu üstten dışarı yolladı.

80. dakikada Moses'in ara pasında topla buluşan Ayew bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Tolgahan iki hamlede topa sahip oldu.

86. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top Soldado'da kaldı. Bu futbolcunun pasında son çizgiye inen Hasan Ali'nin pasında arka direkte şutunu çeken Mehmet Ekici topu ağlara gönderdi. 2-1

90+3. dakikada Mert Hakan'ın kullandığı korner atışında Ndinga kafayı vurdu. Kaleye giden topa Ayew kafayla müdahale ederek kornere gönderdi.

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Bülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal (Mehmet Ekici dk. 54), Tolgay (Jailson dk. 84 ?), Moses, Ayew, Zajc (Alper dk. 72), Soldado

Yedekler: Volkan, İsmail, Ferdi, Şener, Neustadter, Oğuz Kağan, Eljif

Teknik Direktör: Ersun Yanal

DG Sivasspor: Tolgahan, Fatih, Bjarsmyr (Erdoğan dk. 90 ?), Paul Papp, Ziya, Hakan Arslan, Ndinga, Douglos, Emre, Özer (Mert Hakan dk. 83 ?), Dİabate

Yedekler: Ali Şaşal, Kone, Uğur, Torje, Rybalka, Alvarez

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Özer Hurmacı (dk. 73) (DG Sivasspor), Soldado (dk. 74), Mehmet Ekici (dk. 86) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Bjarsmyr, Mert Hakan (DG Sivasspor), Sadık, Harun, Moses (Fenerbahçe)

Fenerbahçe-Sivasspor maçını 32 bin 403 seyirci takip etti

Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan müsabakayı 32 bin 403 biletli seyirci takip etti.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan müsabakayı 32 bin 403 biletli seyirci takip etti. Sarı-lacivertli tribünler müsabaka boyunca takımına destek verirken deplasman tribününde yer alan Sivasspor taraftarı ise kendisine ayrılan yerin yarısını doldurarak takımına destek verdi.

Fenerbahçe Ekici ile tutundu

Fenerbahçe, Sivasspor'u Mehmet Ekici'nin attığı golle 2-1 mağlup ederken, önemli bir galibiyete imza attı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe evinde Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın 73. dakikasında Özer Hurmacı'nın golüyle 1-0 öne geçen Sivasspor'a Fenerbahçe'nin cevabı gecikmedi. 74. dakikada Soldado'nun golüyle skoru eşitleyen sarı-lacivertliler 86. dakikada Mehmet Ekici'nin golüyle 2-1 öne geçti. Müsabaka boyunca net pozisyonlar üretemeyen Fenerbahçeli futbolcular maçın son bölümünde bulduğu gollerle galibiyete uzanan taraf oldu.



Ali Koç'tan Hasan Ali'nin pozisyonuna tepki

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'a yapılan sert müdahale sonrasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticiler ayağa kalkarak pozisyonun sertliğine tepki gösterdi.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan müsabakanın 30. dakikasında Hasan Ali Kaldırım'a Sivassporlu futbolcu Douglas sert bir müdahalede bulundu. Bu müdahale sonrasında tribünler tepki verirken Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç pozisyona büyük bir tepki gösterdi. Yapılan faul sonrasında ayağa kalkan Koç pozisyonun sertliğine tepkide bulundu.