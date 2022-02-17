Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde kayıp

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Kadıköy'de Slavia Prag'a 3-2 yenildi

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Maçtan Dakikalar

. Müsabakanın 45. dakikasında Traore'nin golüyle 1-0 öne geçen Çekya ekibine sarı-lacivertliler 58. dakikada Pelkas ile cevap verdi. Slavia Prag 62. dakikada Oscar ve 64. dakikada Lingr'ın attığı gollerle skoru 3-1'e getirirken, Fenerbahçe tribünleri Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti. Sarı-lacivertli taraftarlar Ferdi Kadıoğlu haricinde tüm futbolcuları ıslıklarken maçın 83. dakikasında Ferdi Kadıoğlu takımının 2. golünü kaydetti. Maçın geri kalan dakikalarında gol sesi çıkmazken sarı-lacivertliler UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasından 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Konferans Ligi'nde ikinci maç ise 24 Şubat'ta Çekya'da oynanacak.

1'Maç başladı

18. dakikada orta sahada topu alan Sor'un sol kanattan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

20. dakikada sağ kanattan rakiplerini geçerek ceza sahası içine giren Holes'in çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay'dan döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Holes'in vuruşu direğin yanından dışarıya çıktı.

27. dakikada Osayi-Samuel'in ceza yayı solundan plase vuruşuna top sağ direğin yanından dışarıya gitti.

45. dakikada Plavsic'in ceza sahası içi sol tarafından vuruşunda arka direkten dönen topu alan Traore'nin kale önünden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

51. dakikada orta sahada topu alan Traore'nin rakiplerini geçerek ceza yayından vuruşunda defansa da çarpan top kornere gitti.

54. dakikada Dimitrios Pelkas'ın ara pasında ceza sahası içine sağ taraftan sarkan Enner Valencia'nın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak sağ direkten döndü. Daha sonra topu alan Mert Hakan Yandaş'ın penaltı noktasının solundan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

58. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Ferdi Kadıoğlu'nun içeriye çevirdiği topta Dimitrios Pelkas'ın kale önünden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

62. dakikada ceza sahası içinde Attila Slazai'nin çeldiği top Dorley'de kaldı. Dorley'in ceza sahası dışı sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

64. dakikada Sor'un pasında topu alan Lingr'in sağ taraftan ceza sahası içine girip kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Altay'ın ayaklarıyla müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-3

83. dakikada ceza sahası dışı sol tarafından Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda ceza sahası içinde Olayinka da çarpan top ağlara gitti. 2-3

Stat: Ülker

Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Kim Min-jae (Marcel Tisserand dk. 46), Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Ozan Tufan dk. 59), Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa, Osayi-Samuel, Miha Zajc (Arda Güler dk. 75 ?), Dimitrios Pelkas (Mergim Berisha dk. 88 ?), Enner Valencia (Serdar Dursun dk. 74 ?)

Yedekler: Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Ruhan Arda Aksoy, Erkan Arda Çağdaş, Bora Çuha

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Slavia Prag: Mandous, Ousou, Holes, Kacharaba, Traore (Samek dk. 75), Sevcik, Plavsic (Lingr dk. 46), Schranz, Dorley (Tecl dk. 80 ?), Sor (Horsky dk. 85 ?), Olayinka

Yedekler: Kolar, Sirotnik, Talovlerov, Madsen, Krmencik

Teknik Sorumlu: Jaroslav Köstl

Goller: Dimitrios Pelkas (dk. 48), Ferdi Kadıoğlu (dk. 83) (Fenerbahçe), Traore (dk. 45), Dorley (dk. 62), Lingr (dk. 58) (Slavia Prag)

Sarı kartlar: Miha Zajc, Attila Szalai (Fenerbahçe), Dorley (Slavia Prag)

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Kim, Szalai, Ferdi, Mert, Sosa, Osayi-Samuel, Zajc, Pelkas, Valencia

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

Slavia Prag: Mandous, Ousou, Holes, Kacharaba, Schranz, Traore, Sevcik, Plavsic, Dorley, Olayinka, Sor

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Kim, Szalai, Ferdi, Mert, Sosa, Osayi-Samuel, Zajc, Pelkas, Valencia

Slavia Prag: Mandous, Ousou, Holes, Kacharaba, Schranz, Traore, Sevcik, Plavsic, Dorley, Olayinka, Sor

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