Fenerbahçe Konyaspor Canlı Anlatım

FENERBAHÇE:3 KONYASPOR:1

Canlı Anlatım

Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı.

Pozisyon 45' İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.

40' İlk yarının sonu yaklaşırken oyunun temposunda düşüş var. Topun hakimi Fenerbahçe

34' Hasan Ali Kaldırım'ın orta şut karışımı vuruşunda top yine dışarı gitti.

32' Fenerbahçe yine çok etkili geldi. Sol kanatta hareketlenen Rodrigues bir anda hızlandı ve Skubic'ten sıyrılıp dışarı çevirdi. Muriqi'nin uygun durumda gelişine yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

Sarı Kart 30' Konyaspor'da Moses'a faul yapan Farouk Miya sarı kart gördü.

28' GOL! Ozan Tufan takımını 3-1 öne geçirdi.

20' Sağ taraftan Isla'nın yaptığı ortada Muriqi kafayı vurdu ancak etkili olamadı.

16' GOL! Serdar Aziz kendi kalesine attı fark 1'e indi.

14' GOL! Ceza sahası dışında topla buluşan Moses dar alanda çok şık çalımlarla rakiplerinden sıyrıldı ve kale sahasına sert bir top yolladı. Savunmadan seken top Zanka'nın önünde kalırken Danimarkalı savunmacı düzgün bir vuruşla skoru 2-0 getirdi.Gol - Zanka

GOL! Sol kanatta topla buluşan Rodrigues rakibini geçtikten sonra uzak mesafeden çok sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.Gol - Garry Rodrigues

Pozisyon 6' Sol taraftan süratle ceza sahasına giren Rodrigues içeri çevirdi. Muriqi'in tek vuruşunda kaleci Ertuğrul topa müdahale etti ve direğe de çarpan top oyun alanına döndü.

2' Sağ kanattan Isla çizgiye indi ve pasını çıkardı top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

Maç Başladı 1' Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı