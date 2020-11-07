Fenerbahçe Konyaspor Canlı Anlatım

FENERBAHÇE 0-0 KONYASPOR

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İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Pozisyon 39' Ozan Tufan'ın ortasında Samatta'nın kafa vuruşunda top kaleci Sehic'te kaldı.

39' Ozan Tufan'ın ortasında Samatta'nın kafa vuruşunda top kaleci Sehic'te kaldı.

31' Sağ kanattan Gökhan Gönül'ün ceza sahasına çevirdiği topta Pelkas gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.Sayılmayan Gol - Dimitrios Pelkas

27' Kravets'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Milosevic'in aşırtma vuruşunda kaleci Altay topu çelmeyi başardı.

27' Kravets'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Milosevic'in aşırtma vuruşunda kaleci Altay topu çelmeyi başardı.

23' Ozan Tufan'ın kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

22' Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Pelkas topu ayağından açınca savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

20' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Guilherme'nin ortasında ön direkte Caner topu uzaklaştırdı.

10' Fenerbahçe bu dakikalarda baskıyı arttırdı. Sarı-lacivertli ekip arka arkaya köşe vuruşları kullanıyor.

5' Sağ kanattan Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda savunma ön direkte topu uzaklaştırdı.

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, Thiam, Samatta.

Konyaspor'un ilk 11'i: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Miya, Milosevic, Cikalleshi, Kravets