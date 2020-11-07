Fenerbahçe Konyaspor Canlı İzle | FB Konya ilk 11'ler | FB Konyaspor saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 8. haftasında 17 puanla lider olan Fenerbahçe, sahasında 6 puanla 16. sırada bulunan Konyaspor'u ağırlıyor. Kadıköy'de saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

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Fenerbahçe'de Sosa antrenmanı yarıda bıraktı

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları tamamlanırken, Arjantinli futbolcu Jose Sosa kasığındaki ağrı sebebiyle antrenmanı yarıda bıraktı. Sosa yarın oynanacak olan Konyaspor maçı kadrosunda yer almayacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Ülker Stadyumu'nda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki idman saat 17.00'de başladı. Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Antrenman esnasında kasığında ağrı hisseden Sosa, çalışmayı tedbir amaçlı yarıda bıraktı. Oyuncunun tedavisine başlanırken Sosa'nın yarın oynanacak olan maçın kadrosunda olmayacağı belirtildi.

Bu antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.