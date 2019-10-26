Fenerbahçe Konyaspor Canlı İzle | Fenerbahçe Konya Şifresiz İzle | FB Konya Maç Kaç Kaç

Süper Lig'in 8.haftasında 14 puanla 3.sırada bulunan Fenerbahçe sahasında, 12 puanla 8.sırada bulunan Konyaspor'u ağırlıyor. Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan müsabaka, saat 20.00'da başlayacak.

Fenerbahçe ile Konyaspor 37. randevuda

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 37. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Konyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertli ekip ile yeşil-beyazlı takım, Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda karşılaşırken aralarında oynanan 36 maçta Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Kanarya, rakibini 29 kez yenerken, taraflar arasında 3 maç ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 97 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 40 golle yanıt verdi.

Gol ve asistlerde Fenerbahçe önde

Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe gol ve asistlerde gösterdiği performansla Konyaspor'a üstünlük sağladı. Sarı-lacivertliler oynanan 8 müsabakada 13 gol atarken, bu gollerin 9'u asistle geldi. Yeşil-beyazlı takımın ise attığı 10 golün 3'ü asistle oluştu. Fenerbahçe, 8 haftada rakip kaleye 134 şut atarken, Konyaspor 114 şutla sarı-lacivertli ekibin gerisinde yer aldı.

Kruse belirsiz, Dirar yok

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan iki futbolcudan Max Kruse'un durumu netlik kazanmazken, Nabil Dirar bu karşılaşmada da forma giyemeyecek. Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada ameliyat olan Dirar'ın ise tedavisine devam ediliyor.

Max Kruse, Konyaspor maçında yok

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, sakatlığı dolayısıyla Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse'dan kötü haber geldi. Dün takım antrenmanlarına başlayan Max Kruse, kasığında ağrı hissedince antrenmanı bıraktı. Yapılan kontrollerinde kasık bölgesinde grade 2 yaralanma olduğu tespit edilen Alman futbolcu, yarın oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Kruse, tedavisi dolayısıyla 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kruse bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maçta forma giydi ve 5 asist yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Divan Kurulu'na geldi

Fenerbahçe Kongre Üyeliği'nde 25 yılı doldurarak Yüksek Divan Kurulu Üyesi olma hakkı kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi.

Fenerbahçe Kulübü'nde 25 yıllık kongre üyeliğini tamamlayarak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi olma hakkı kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, plaketini almak üzere Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve Fenerbahçe yönetim kurulu kapıda karşıladı.

MUHTEMEL 11'LER:

Fenerbahçe: Altay, İsla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Emre, Deniz, Rodrigues, Muriç

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Ali, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Mija, Bajic

Fenerbahçe Konyaspor nasıl canlı izlenir?

Fenerbahçe Konyaspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. Mücadele AZ TV İDMAN TV ekranlarından ise canlı olarak yayınlanmayacak.

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