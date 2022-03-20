Fenerbahçe - Konyaspor Maç Anlatımı

FENERBAHÇE 0-1 İ.H. KONYASPOR

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

3. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından İrfan Can Kahveci'nin arka direğe ortasında burada bulunan Serdar Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

16. dakikada Zajc'ın ara pasında sağ taraftan ceza sahası içine sarkan Bright Osayi-Samuel'in uzak köşe vuruşunda kaleci Sehic meşin yuvarlağı çeldi.

29. dakikada Serdar Dursun'un ceza sahası dışından sağ tarafından çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

35. dakikada Skubic'in taç atışında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Cikalleshi, son çizgiye inerek pasını penaltı noktası üzerindeki Endri Çekiçi'ye aktardı. Çekiçi'nin kayarak vuruşunda kaleci Altay Bayındır'dan seken topu Bytqi tamamladı ve ağlara gönderdi. 0-1

45'İlk yarı sona erdi

46' İkinci yarı başladı

46' Konyaspor'da Amilton ikinci yarıda yerini Michalak'a bıraktı.Amilton - Konrad Michalak

46' Fenerbahçe'de de Mesut yerini Pelkas'a bıraktı.Mesut Özil - Dimitrios Pelkas

53' İrfan Can, Soner'e faul yaptı. Hakem serbest vuruşu işaret etti. Karara itiraz eden Min-Jae sarı kart gördü.Sarı Kart - Min-jae Kim

53' Karara Serdar Aziz de itiraz edince o da sarı kart gördü.Sarı Kart - Serdar Aziz

56' Szalai'ye faul yapan Endri Çekici sarı kart gördü.Sarı Kart - Endri Cekici

58' Pelkas ceza yayının gerisinden şansını denedi. Pelkas'ın şutunda top yandan dışarı çıktı.

60' İrfan Can, ceza sahasında Sehic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekliyor.

65' İrfan Can sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. İrfan Can'ın vuruşunda Sehic'in çıkardığı topa kale önüne Min-Jae'nin vuruşunda ağlara gitti.Gol - Min-jae Kim

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İLK 11'LER!

FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Min-Jae, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo, Zajc, İrfan Can, Rossi, Mesut Özil, Serdar Dursun.

İH KONYASPOR: Sehic, Skubic, Adil, Musa, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Endri, Amilton, Bytyqi, Cikalleshi