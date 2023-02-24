Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde akşam saatlerinde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.

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