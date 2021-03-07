Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 13.30'da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla süren antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sadık Çiftpınar bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamlarken; Mesut Özil'in tedavisine devam edildi. Sol üst arka adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilen Sinan Gümüş'ün de tedavisine başlandı.

Bu antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün özel uçakla Konya'ya hareket edecek.