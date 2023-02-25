Fenerbahçe - Konyaspor maçının VAR'ı Alper Ulusoy

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını, Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. AVAR'da ise Hakan Ceylan ve Ekrem Kan bulunacak.

Giresunspor-Kayserispor karşılaşmasının VAR'ı Mustafa İlker Coşkun

Günün diğer karşılaşmasında Giresunspor, evinde Kayserispor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Kemal Yılmaz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak. Maçın VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun'a AVAR olarak Arda Kardeşler ve Hakan Yemişken eşlik edecek.

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