Fenerbahçe M. Başakşehir Canlı Anlatımı

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FENERBAHÇE 0 - 0 M. BAŞAKŞEHİR

33' Fenerbahçe etkili geldi! Ceza yayı üstünde topla buluşan Tolga Ciğerci uygun durumda istediği vuruşu yapamayınca top farklı şekilde dışarı çıktı.

31' Visca'nın pasıyla ceza sahasına girmek üzere olan Clichy topu terse çekmeye çalıştı ama araya Fenerbahçe savunması girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

28' Visca'nın pasıyla sağ kanattan son çizgiye inen Caiçara, önüne geçen Serdar'dan kurtulamayınca top auta çıktı.

24' Fenerbahçe'de Muriqi, Epureanu'nun müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı, ancak hakem Aydınus oyunu devam ettirdi.

23' Başakşehir gole yaklaştı! Dirar'ın pas hatasıyla bir anda ceza sahasında topla buluşan Visca'nın vuruşunu kaleci Altay kornere çeldi.

20' İlk 20 dakikalık bölümde Fenerbahçe ön alan baskısıyla rakibini bunalttı.

16' Garry Rodrigues'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Mert yumruklayarak savuşturdu.

11' Kullanılan köşe vuruşunda Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.

10' Sağ kanattan topla ceza sahasına giren Visca şutunu çekmek üzereyken Serdar Aziz araya girdi ve topu kornere attı.

8' Fenerbahçe yine etkili geldi! Luiz Gustavo'nun pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Rodrigues'in şutu az farkla auta gitti.

5' İlk tehlikeli atak Fenerbahçe'den! Muriqi'in sağ kanattan ortasına kale önünde bomboş yükselen Kruse istediği kafa vuruşunu yapamayınca top auta çıktı.

1' Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Gustavo, Rodrigues, Tolga, Kruse, Muriqi

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Visca, İrfan Can Kahveci, Elia, Crivelli