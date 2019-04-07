İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Fenerbahçe maçında çıkan arbede sonucu küçük çocuk şoka girdi

Fenerbahçe maçında çıkan arbede sonucu küçük çocuk şoka girdi
Fenerbahçe maçında çıkan arbede sonucu küçük çocuk şoka girdi

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçında son dakikalarında çıkan olaylarda babasıyla beraber maça gelen küçük çocuk korkudan şoka girdi.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan, MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçında, son dakikalarında çıkan olaylar sonucu taraftarlar arasında arbede yaşandı. Çıkan arbedenin durulmaması üzerine taraftarlar birbirlerine koltuk fırlattı. Babasıyla beraber maça gelen küçük çocuk korkudan şoka girdi. Polisin araya girmesi neticesinde küçük çocuk babasıyla beraber hızlı bir şekilde tribünden çıkartılarak, sahada hazır halde bekleyen 112 Hızır Acil ekiplerinin yanına götürüldü. Sağlık ekipleri küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaparak sakinleştirdi. Küçük çocuk olayın şokundan çıkamadan babasına sarılıp göz yaşlarına hakim olamadı.  

Mevlüt Hasgül - Emin Kuvat - Ömer Çetin

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.