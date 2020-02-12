Medya Takip Merkezi'nin (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı medya raporuna göre futbol gündeminde yer alan konular belirlendi. 2019-2020 Süper Lig sezonu, ara transfer dönemi bir hayli hareketli geçti. Başta dört büyükler olmak üzere Süper Lig ekipleri birçok oyuncuya imza attırırken, birçok oyuncuyla da yollarını ayırdı. Kadrosuna 15 oyuncu birden katan MKE Ankaragücü ara transfer döneminin en çok transfer gerçekleştiren takımı oldu. Trabzonspor 5, Sivasspor ve Galatasaray 4, Fenerbahçe ise 2 futbolcuyu renklerine kattı.

Fenerbahçe medyada liderliğe yükseldi

2019'u en çok konuşulan takım olarak noktalayan Galatasaray'ı 2020'nin ilk ayında geride bırakan Fenerbahçe, 83 bin 993 haber ile birinci sırada yer aldı. Ocak ayında bütün mesaisini ara transfere harcayan Fenerbahçe, öncelikle stoper ve sol bek transferi için kolları sıvadı. Bu doğrultuda Simon Falette'yi transfer eden Fenerbahçe'ye TFF limit aşımı engeli geldi. Uzun süre Faletti'nin lisansını çıkaramayan sarı lacivertli yönetim, sol bek transferini ise gerçekleştiremedi. En çok konuşulan takımlar listesinde Fenerbahçe'yi sırasıyla ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor izledi.

Ocak ayında Arda Turan konuşuldu

Gösterdiği performansla bir döneme damga vuran, bu başarısıyla Barcelona'ya kadar yükselen Arda Turan, yurt dışı serüveninin ardından Türkiye'ye dönerek Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu. 2019-2020 sezonu ara transfer döneminde kulübüyle olan sözleşmesini fesheden Turan için Galatasaray haberleri medyada çokça dile getirildi. Fatih Terim ile arasındaki buzları erittiği konuşulan Arda Turan transferini Mustafa Cengiz'in veto ettiği öne sürüldü. Bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan tecrübeli futbolcu; "Asıl olan Arda Turan değil, Galatasaray'dır. Başkan ve yönetim kurulunun kararını saygıyla karşılıyor ve kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Adı birçok takımda anılmayan devam eden Arda Turan, Ocak ayı içerisinde 13 bin 534 habere konu olarak en çok konuşulan futbolcular listesinde zirvede yer aldı. Arda Turan'ı Galatasaray'ın yeni transferleri Onyekuru, Sekidika ve Saracchi izledi.

Fatih Terim'den yönetime mesaj

Aylardır medyanın en çok konuştuğu teknik direktör olma unvanını sürdüren Fatih Terim, geçtiğimiz Ocak ayında ise Türkiye Kupası maçları, ara transfer dönemi ve özellikle yönetimle arasında yaşanan Arda Turan olayıyla yine basında en fazla habere konu olan antrenör olmayı başardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor maçından sonra deneyimli çalıştırıcının Arda Turan transferini kastederek: "Fikir ayrılığı yaşadık" sözleri olay olmuştu. Bu açıklamanın ardından Mustafa Cengiz ise "Ayrı fikirdeysek ayrı yollarda olmamız lazım" sözlerini kullandı. 21 bin 126 haberde yer alan Fatih Terim, Ocak ayının en çok konuşulan antrenörleri arasında birincilik basamağındaki yerini devam ettirdi. Terim'i ikinci sırada Beşiktaş'ın eski antrenörü Abdullah Avcı, üçüncü sırada ise yeni antrenörü Sergen Yalçın takip etti.

Ali Koç'tan eleştiriler

Fenerbahçe Kumpas Davası'nın 14'üncü duruşmasına sarı-lacivertli yöneticilerle katılan ve daha sonra bir dinlenme tesisinde kendilerini bekleyen taraftarların yanına giderek basın mensuplarına açıklamada bulunan Koç, "Kumpas Davası'nın 14'üncü celsesi büyük ihtimal yarın veya öbür gün sonlanacak. Bu davanın Fenerbahçe için ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz." dedi.

TRT Spor'da katıldığı yayında da önemli açıklamalarda bulunan Ali Koç: "Türk futbolu her anlamda çökmüş durumda; federasyon, yönetim, kulüp yönetimi, Avrupa'nın en yaşlı ligi, spor medyası çökmüş durumda. Bütün değer zincirlerinin baştan aşağıya yenilenmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Başkan Ali Koç, yaptığı açıklamalarla gündem olduğu Ocak ayında 11 bin 790 habere konu olarak en çok konuşulan kulüp başkanı olmayı başardı. Listede Mustafa Cengiz ikinci, Ahmet Nur Çebi ise üçüncü sırada yer aldı.

Cüneyt Çakır'a FIFA şoku

Bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde önemli maçlar yönetmiş ve Türkiye'nin en önemli hakemi olarak gösterilen Cüneyt Çakır, FIFA'nın 2022 Dünya Kupası için çağrı yaptığı hakem listesinde yer almadı. Gerek düdük çaldığı maçlarda, gerekse de VAR hakemliği görevinde sürekli tartışılan ve verdiği kararlarla hemen hemen her kesimin tepkisini toplayan Cüneyt Çakır'ın liste dışı kalmasının yaş haddinden değil, performansından kaynaklandığı belirtildi. Medyada 2 bin 472 kez gündeme gelen Cüneyt Çakır, en çok konuşulan Süper Lig hakemleri sıralamasında birinci olurken, onu Ali Palabıyık ile Hüseyin Göçek takip etti.