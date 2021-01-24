Fenerbahçe, Mesut Özil'i açıkladı

Fenerbahçe, yıldız futbolcu Mesut Özil'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden 'Rüya gerçek oldu' başlığı ile yapılan duyuruda, Özil ile 3 buçuk yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Fenerbahçe'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Fenerbahçemiz, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil'i resmen kadrosuna kattı. Arsenal'dan bonservissiz şekilde kulübümüze transfer olan Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçemiz için mücadele edecek. Kendisine sarı-lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz.

KAP'a da bildirildi

Fenerbahçe, Mesut Özil transferini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli oyuncunun önceki kulübü Arsenal ile anlaşmaya varıldığını, Mesut Özil'in kendisiyle de prensip anlaşması sağladıklarını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır."

Fenerbahçe: "Arsenal'dan bonservissiz şekilde kulübümüze transfer olan Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı."