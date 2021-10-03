Fenerbahçe milli araya lider gitti

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sol kanatta topla buluşan Berisha, ön direğe hareketlenen Serdar Dursun'u gördü. Kaleci Ertuğrul'dan önce topa dokunan Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

16. dakikada Muhammed'in pasında topla buluşan Rossi, bekletmeden Berisha'yı gördü. Ceza sahası dışında topla buluşan bu futbolcunun dönerek vuruşunda savunmaya da çarpan top kaleci Ertuğrul'un üzerinden filelere gitti. 1-0

41. dakikada Gustavo'nun pasında topla buluşan Rossi bekletmeden uzaktan şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul bu pozisyonda gole izin vermezken dönen topu Muhammed tamamladı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

45+5. dakikada sol kanatta topla buluşan Rossi ceza sahası içine girip yay üzerindeki Gustavo'ya pasını çıkardı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı plase vuruşta fark 2'ye çıktı. 2-0

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Hadergjonaj'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bozok, rakibinden sıyrılıp yakın mesafeden şutunu attı ancak kaleci Altay son anda topu kornere gönderdi.

53. dakikada Umut Bozok'un pasında topla buluşan Travnik, ceza sahasına girdikten sonra Szalai'den sıyrılıp çaprazdan plase bir vuruş yaptı ve topu filelere gönderdi. 2-1

60. dakikada sol kanatta topla buluşan Berisha, ceza sahası içinde hareketlenen Valencia'yı gördü. Bu futbolcunun göğsüyle düzeltip yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.



Stat: Ülker

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Kim Min Jae, Szalai, Ferdi, Luis Gustavo, Crespo (Zajc dk. 46), Muhammed (Novak dk. 56), Rossi (Mert Hakan dk. 67), Berisha (Osayi-Samuel dk. 85 ?), Serdar Dursun (Valencia dk. 56)

Yedekler: Berke Özer, Max Meyer, Mesut Özil, Pelkas, Burak Kapacak

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Evren Eren (Sakıb Aytaç dk. 46), Sadiku (Brecka dk. 90 ?), Travnik, Eysseric, Yusuf Erdoğan (Jorgensen dk. 70), Hajradinovic (Dirar dk. 46), Umut Bozok

Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Ahmet Emin, Mehmet Feyzi, Doğucan Haspolat, Hasan Emre

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Berisha (dk. 16), Gustavo (dk. 45+5) (Fenerbahçe), Travnik (dk. 53) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Crespo, Rossi, Gustavo, Serdar Aziz, Novak (Fenerbahçe), Sadiku, Umut Bozok, Sakıb Aytaç (Kasımpaşa)

Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

