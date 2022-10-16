Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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