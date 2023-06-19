Fenerbahçe, Montella haberlerini yalanladı

Fenerbahçe, Teknik Direktör Montella'yla anlaşmaya varıldığı ancak sonrasında vazgeçildiğine ilişkin haberlerle alakalı açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı medya organları tarafından ortaya atılan kulübümüzün Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardığı ve sonrasında vazgeçtiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni sezonda takımımızın başına geçecek teknik adam konusundaki açıklama ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri yer aldı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.