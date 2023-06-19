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Fenerbahçe, Montella haberlerini yalanladı

Fenerbahçe, Montella haberlerini yalanladı
Fenerbahçe, Montella haberlerini yalanladı

Fenerbahçe, Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Vincenzo Montella ile anlaşıldığı, daha sonra ise bu anlaşmadan vazgeçildiği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Fenerbahçe, Teknik Direktör Montella'yla anlaşmaya varıldığı ancak sonrasında vazgeçildiğine ilişkin haberlerle alakalı açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı medya organları tarafından ortaya atılan kulübümüzün Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardığı ve sonrasında vazgeçtiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni sezonda takımımızın başına geçecek teknik adam konusundaki açıklama ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri yer aldı.

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