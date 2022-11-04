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Fenerbahçe, namağlup adını son 16'ya yazdırdı

Fenerbahçe, namağlup adını son 16'ya yazdırdı
Fenerbahçe, namağlup adını son 16'ya yazdırdı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarını namağlup tamamlayarak, adını son 16 turuna yazdırma başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya geldi. Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'ndaki mücadelede Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup etti. Jorge Jesus'un öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Arda Güler ile 45+2. dakikada Willian Arao kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 14'e yükselten sarı-lacivertliler, grup lideri olarak adını UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turuna yazdırdı. Grubun diğer maçında ise Rennes, sahasında AEK Larnaca ile 1-1 berabere kaldı.

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