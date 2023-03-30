Fenerbahçe, OGM Ormanspor'u 40 sayı farkla geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 26. hafta maçında Fenerbahçe ile OGM Ormaspor Metro Enerji Salonu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler ilk çeyreği 23-18 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Alagöz Holding, soyunma odasına 51-36 önde girdi. Üçüncü çeyrekte farkı iyice açan sarı-lacivertliler son periyoda 81-53 farklı girdi. 4. periyotta da rahat bir oyun sergileyen Kanarya, salondan 106-66 galip ayrılarak normal sezonu 23 galibiyetle ikinci sırada tamamladı.

Ligde normal sezonun tamamlanmasının ardından oluşan play-off eşleşmesi:

Fenerbahçe Alagöz Holding - Beşiktaş

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Çankaya Üniversitesi

Galatasaray Çağdaş Faktoring - Nesibe Aydın

Botaş - Emlak Konut

Fenerbahçe'de Meesseman 28 sayıyla maçın skoreri olurken, McBride 20, Alperi 17, Iagupova 14, Merve de 13 sayıyla ile takip etti.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.