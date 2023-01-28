Fenerbahçe, Oosterwolde'yi yarın İstanbul'a getiriyor



Sarı-lacivertliler, Oosterwolde transferini duyurdu. 21 yaşındaki defans oyuncusu yarın İstanbul'a olacak. Fenerbahçe kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Parma Calcio 1913 ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, 29 Ocak Pazar günü görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir" denildi.

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