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Fenerbahçe Opet, final serisinde 2-0 öne geçti

Fenerbahçe Opet, final serisinde 2-0 öne geçti
Fenerbahçe Opet, final serisinde 2-0 öne geçti

Misli.com Sultanlar Ligi play-off finali ikinci maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit’i 3-2 yenerek seride 2-0 öne geçti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Sinead Jack, Maja Ognjenovic, Irina Voronkova, Yasemin Güveli, Tijana Boskovic, Simge Aköz (L), Aybüke Özel (L), Beyza Arıcı, Saliha Şahin, Elif Şahin, Yaprak Erkek

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Macris Carneiro, Arina Fedorovtseva, Aslı Kalac, Melissa Vargas, Ana Cristina, Gizem Örge (L), Anna Lazareva, Cansu Çetin, Meliha Diken, Buse Ünal

Setler: 18-25, 25-23, 16-25, 25-17, 10-15

Süre: 1 saat 59 dakika (26, 29, 23, 23, 18)

İsmail Yasin Akçın - Samet Yalçın

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