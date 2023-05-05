Fenerbahçe Opet finalde

Bu sonuçla Sultanlar Ligi Finali'nde Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.
Salon: V.Bank
Hakemler: Nurper Özbar, Sevim Tuncay
V.Bank: Paola Egonu, Gabriela Guimaraes, Kara Bajema, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Kübra Akman, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Ayça Aykaç, Acar Aylin (L)
Fenerbahçe Opet: Melissa Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem, Arina Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Macris Carneiro, Buse Ünal, Anna Lazareva, Cansu Çetin, Gizem Örge (L)
Setler: 25-23, 25-17, 25-21
Süre: 86 dakika (26,30,30)
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