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Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi Final serisinde öne geçti

Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi Final serisinde öne geçti
Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi Final serisinde öne geçti

Misli.com Sultanlar Ligi play-off finali ilk maçında Fenerbahçe Opet, 20-25, 25-14, 25-21 ve 25-17’lik setlerle Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Mehmet Gül
Fenerbahçe Opet: Ana Cristina, Melissa Vargas, Arina Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Eda Erdem, Macris Carneiro, Anna Lazereva, Cansu Çetin, Meliha Diken, Gizem Örge (L)
Eczacıbaşı: Tijana Baskoviç, Irina Voronkova, Hande Baladin, Sinead Jack, Beyza Arıcı, Yasemin Güveli, Samanta Fabris, Laura Heyrman, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Saliha Şahin, Simge Akoz (L)
Setler: 20-25, 25-14, 25-21, 25-17
Süre: 105 dakika (25, 24, 28, 28)

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