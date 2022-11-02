Fenerbahçe, Polonya'ya gitti

UEFA Avrupa Ligi B Grubu altıncı ve son maçında Fenerbahçe, yarın Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile mücadele edecek. Saat 23.00'de başlayacak ve Cracovia Stadı'nda oynanacak bu zorlu müsabaka için sarı-lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, Polonya'nın Krakow şehrine hareket etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique bugün TSİ 18.00'de maçın oynanacağı statta düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.