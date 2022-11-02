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Fenerbahçe, Polonya'ya gitti

Fenerbahçe, Polonya'ya gitti
Fenerbahçe, Polonya'ya gitti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu altıncı ve son haftasında yarın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynayacağı karşılaşma için Polonya'nın Krakow şehrine gitti.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu altıncı ve son maçında Fenerbahçe, yarın Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile mücadele edecek. Saat 23.00'de başlayacak ve Cracovia Stadı'nda oynanacak bu zorlu müsabaka için sarı-lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, Polonya'nın Krakow şehrine hareket etti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique bugün TSİ 18.00'de maçın oynanacağı statta düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

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